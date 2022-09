Come ricostruire l'Ucraina

Sul fronte economico, il deterioramento del paese invaso è così grave da richiedere un aiuto degli alleati significativo e immediato. Per risollevare il paese serviranno settecentocinquanta miliardi spalmati su dieci anni

Dal fronte di guerra le notizie che arrivano sono di un esercito ucraino che ha preso l’iniziativa. All’opposto di queste notizie positive arrivano, dal fronte economico, quelle negative. Nel secondo fronte non abbiamo soltanto un andamento molto negativo come è solitamente misurato – il pil, il bilancio dello stato – ma anche per quel che riguarda le condizioni materiali di vita della popolazione, i rifugiati, i senza tetto. Il deterioramento è così grave da richiedere un aiuto degli alleati significativo e immediato.