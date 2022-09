Chi ha una moneta per Erdogan?

Mentre all’estero si atteggia a fare il leader che siede a più tavoli nelle vesti dell’arbitro, ma sempre capace anche di esercitare il pugno di ferro, in patria Recep Tayyip Erdogan non attraversa un periodo facile. E’ rimasto senza soldi, ha una moneta sempre più debole ed è costretto a importare più beni – soprattutto il gas – di quanto sia in grado di esportarne. Come se non bastasse, fra meno di un anno ci saranno le elezioni e i sondaggi sono poco clementi. Per risolvere le sue grane interne stavolta a Erdogan non basta annunciare qualche guerra contro i terroristi del Pkk. Piuttosto, occorre più denaro. Perciò, il summit di Samarcanda di questi giorni vede il presidente turco impegnato in un tour de force di bilaterali e strette di mano con chi fra i disallineati rigorosamente non liberali sia pronto a fargli un prestito. Con grande risentimento degli alleati della Nato, in questo momento il migliore amico della Turchia è Vladimir Putin. La Russia è il primo partner commerciale di Ankara, soprattutto per le forniture energetiche. E’ con lui che a Samarcanda si va cementando un asse che si era già rafforzato a Teheran lo scorso luglio, nel vertice a tre con l’Iran.

