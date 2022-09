"La potenza russa spaventa il mondo, ma non noi. Non abbiamo scelta". Parla lo scrittore ucraino Nikitin

Nato a Kyiv in epoca sovietica, l'intellettuale di lingua russa racconta la sua guerra: "La libertà è una delle caratteristiche, assieme al coraggio, del mio popolo. Sacrificando oggi delle vite, garantiamo il futuro. La situazione culturale in Ucraina? E' un po’ un disastro, ma si sta riprendendo"

“L’uomo è libero di per sé e lo è adesso, durante come fuori la guerra”, dice al Foglio lo scrittore ucraino di lingua russa Aleksej Nikitin, tra gli ospiti della 23esima edizione di Pordenonelegge, la festa del libro (più di 250 protagonisti e oltre 80 eventi in 5 giorni) nella città friulana.