Le sanzioni contro Putin sono qui per restare, dice von der Leyen. Ne servono altre

Non è il momento dell’appeasement. La presidente della Commissione ha fatto bene a smentire la narrazione alimentata dal Cremlino sulle sanzioni più dannose per l’Ue che per la Russia

"Le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento della determinazione, non dell’appeasement”, ha detto ieri Ursula von der Leyen, spiegando che le sanzioni imposte a Vladimir Putin per la guerra in Ucraina stanno annichilendo l’economia russa e compromettendo il suo sforzo militare. “In Russia il settore finanziario è allo stremo” e “quasi mille società internazionali hanno lasciato il paese”, ha detto la presidente della Commissione nel suo discorso sullo Stato dell’Unione: “L’esercito russo sta recuperando microchip da lavastoviglie e frigoriferi per riparare le apparecchiature militari, perché ha esaurito i semiconduttori. L’industria russa è alla deriva”. Von der Leyen ha ricordato che “è stato il Cremlino a mettere l’economia russa sulla via della rovina. E’ il prezzo da pagare per la scia di morte e distruzione lasciata da Putin”.