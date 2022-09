Il premier lascerà la guida del governo a Liz Truss. Poi il viaggio verso il castello di Balmoral, nelle Highlands scozzesi, per rassegnare le dimissioni

L'addio di Boris Johnson. L'ultimo discorso in diretta

nuovo corso in Gran Bretagna

Mancano poche ore appena al momento nel quale il primo ministro britannico Boris Johnson presenterà formalmente le sue dimissioni alla regina Elisabetta II, facendo così iniziare formalmente il governo guidato da Liz Truss.

Johnson, che è stato costretto a dimettersi dopo aver perso il sostegno di decine di ministri a causa di una serie di scandali (qui facevamo una rapida sintesi), si congeda da Downing Street.

Questa volta però il passaggio di consegne non sarà una cerimonia rapida, un breve viaggio verso Buckingham Palace, ma un viaggio di andata e ritorno di 1.600 chilometri per raggiungere il castello di Balmoral, nelle Highlands scozzesi, dove la regina ha scelto di restare dopo la pausa estiva a causa di persistenti problemi di salute che hanno compromesso la sua capacità di camminare e stare in piedi.