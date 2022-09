Lukashenka cancella la scrittrice Svjatlana Aleksievich

La premio Nobel è indagata per "estremismo" e Minsk, che perseguita chiunque sia dissidente del regime, si libera dei suoi libri. Vendute in tutto il mondo, le opere dell'autrice raccontano la storia sovietica nonché quella della Bielorussia

La scrittrice bielorussa Svjatlana Aleksievich vive a Berlino, ha lasciato il suo paese quando il dittatore Aljaksandr Lukashenka aveva iniziato una repressione più dura di quelle precedenti, spietata. Si era nominato di nuovo presidente senza aspettare la fine dello spoglio delle schede elettorali e aveva deciso che era pronto a far finire le proteste di piazza a ogni costo e con ogni mezzo. La Bielorussia, dal 2020 ha iniziato a svuotarsi, a perdere politici, cittadini e menti. Come Aleksievich, molti hanno scelto la via dell’esilio. Lukashenka sta spogliando anche il patrimonio culturale della nazioni e trovare i libri della scrittrice per le biblioteche è sempre più difficile: molte li hanno rimossi o nascosti.