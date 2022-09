Angela Merkel rompe il silenzio per ringraziare Gorbaciov, che le ha cambiato la vita

"Non lo dimenticherò mai". L'ex cancelliera ricorda l'uomo che non aveva paura delle richieste di libertà dei popoli e che "permise alla Germania riunificata di diventare membro della Nato"

Berlino. “Gorbaciov ha scritto la storia del mondo e ha provato come un singolo statista lo possa cambiare in meglio”. Da quando non è più cancelliera, Angela Merkel misura gli interventi pubblici ma la morte dell’ex leader sovietico non l’ha lasciata indifferente. E così ha reagito “con grande dolore” alla notizia, auspicando che il ricordo di Michail Sergeevic renda possibile una pausa nella guerra contro l’Ucraina. Senza il suo coraggio “neppure la rivoluzione pacifica nella Ddr sarebbe stata possibile. Lui ha cambiato radicalmente la mia vita, non lo dimenticherò mai”.