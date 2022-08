La fronda democratica contro il reattore californiano

Una legge per tenere aperta la centrale nucleare di Diablo Canyon in California è stata introdotta nella notte di domenica al Parlamento di Sacramento, con il sostegno del governatore Gavin Newsom e una grande opposizione interna al suo stesso Partito democratico. La centrale, gestita dalla Pacific Gas & Electric, avrebbe dovuto chiudere entro il 2025, ma Newsom dice che le temperature alte e lo stravolgimento del mercato energetico in seguito alla guerra russa hanno reso strategicamente più rilevanti i due reattori prossimi alla costa tra Los Angeles e San Francisco: costituiscono un cuscinetto contro i frequenti blackout mentre procede la transizione verso le rinnovabili (l’obiettivo è produrre elettricità carbon free entro il 2045).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE