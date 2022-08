Viaggio in Donbas con Petro Poroshenko

Kramatorsk. In Ucraina, oggi, si fa prima a contare i politici che non indossano una divisa o un assortimento vario di completi mimetici di quelli in borghese. Uno solo però ha un suo battaglione personale, ed è Petro Poroshenko. “Io questa guerra la combatto dal 2014 e non ho mai smesso”, spiega l’ex presidente in versione soldato, mentre, pistola nella fondina, cammina per le vie di Dnipro con pochi uomini di sicurezza attorno. I media nazionali lo hanno soprannominato il “battaglione Poroshenko” una formazione di oltre 1.000 uomini dispiegati all’interno delle Forze armate tra il fronte sud e il Donbas, un mix di volontari anonimi, ed ex figure politiche di spicco come l’ex ministro dell’Interno di Poroshenko, Yuriy Lutsenko o l’ex segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Oleksandr Turchynov. Un battaglione che è uno strumento politico e mediatico per non abbandonare la narrativa della difesa della nazione al presidente Zelensky, e se è vero che qualche politico in ombra ci è saltato dentro per non perdere l’occasione di una foto in trincea va sottolineato però che qui si combatte davvero. Testimoni ne sono i volontari in seno alla ​​80esima brigata d’assalto anfibia, da settimane in prima linea a Bakhmut sotto l’assalto dei mercenari della Wagner.

