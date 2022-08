Chi è la procuratrice dem che potrebbe fare la guerra a The Donald

Per quattro ore, mercoledì scorso, la procuratrice generale di New York, Letitia “Tish” James, ha fatto domande all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E per quattro ore lui si è limitato a ripetere: “Stessa risposta”, la formula con cui intendeva appellarsi al Quinto emendamento, quello che consente a chiunque (imputato o testimone) di non rispondere se ritiene che la risposta, in qualche modo, possa nuocergli. Il teatrino tra James e Trump è andato avanti, sempre uguale, per quattro ore e 440 domande.

