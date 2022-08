I piani di Mosca per la centrale di Zaporizhzhia

Nikopol. “I russi hanno minato la centrale nucleare e sono pronti a farla saltare per aria”, la notizia rimbalza su ogni telefono nel distretto di Zaporizhzhia e incupisce i pensieri di chi vive troppo vicino ai giganteschi cubi che ospitano i sei reattori per pensare di potersi mettere in salvo se dovesse accadere qualcosa. Poco importa che nessuno trovi a chi sia attribuibile realmente la frase, da Nikopol le torri di raffreddamento sono visibili praticamente da ogni balcone e da giorni si sentono esplosioni seguite da colonne di fumo: gli abitanti della città sanno bene che una catastrofe è potenzialmente a un passo dalle loro vite. Dei centomila abitanti in città ne sono rimasti meno di 30.000, il grosso è al riparo nell’ovest dell’Ucraina o in Europa.

