Chi è il giudice super partes che ha mandato l'Fbi da Trump a Mar-a-Lago

La perquisizione a casa dell'ex presidente è stata elogiata dai democratici e criticata dai conservatori, che l'hanno definita un “abuso di potere”. Con una sola operazione Merrick Garland ha danneggiato l'equilibrio che aveva tentato di portare al dipartimento di Giustizia

L’anno scorso il presidente Biden ha affidato la guida del dipartimento di Giustizia a Merrick Garland, un giudice della Corte d’appello prudente noto come un moderato in grado di creare consensi. Il compito di Garland, ex procuratore federale, era quello di ricostruire la fiducia nella vasta e potente agenzia di polizia dopo la tumultuosa presidenza Trump, e di convincere l’opinione pubblica e i legislatori di essere un procuratore generale apolitico, nonostante dovesse affrontare alcune delle questioni politiche più controverse della nazione. Ma lunedì l’insolita perquisizione dell’Fbi nella tenuta di Mar-a-Lago dell’ex presidente Donald Trump ha messo Garland al centro di un’enorme tempesta politica. La perquisizione è stata elogiata dai democratici che speravano che il dipartimento di Giustizia indagasse seriamente su Trump, e criticata dai conservatori che hanno definito la perquisizione un “abuso di potere”. Trump ha definito la perquisizione autorizzata dal tribunale una “cattiva condotta dell’accusa” e “un’arma del sistema giudiziario”.

Gli alleati repubblicani a Capitol Hill hanno denunciato Garland e si sono impegnati a ribaltare la situazione e indagare sul dipartimento di Giustizia. Il repubblicano Josh Hawley ha affermato che il procuratore generale dovrebbe dimettersi o essere sottoposto a impeachment. La protesta dei partiti si è rivelata l’opposto di ciò che Garland ha cercato di ottenere nei suoi 17 mesi di lavoro, durante i quali ha avviato molteplici indagini di alto profilo sui diritti civili e sforzi per combattere il traffico di armi e i crimini d’odio, supervisionando anche la vasta indagine sulla rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. Garland si è rifiutato più volte di discutere delle indagini, indipendentemente dal fatto che coinvolgessero o meno Trump. Si è ripetutamente impegnato a seguire i fatti e a ritenere responsabile chiunque vìoli la legge.

Per mesi, i critici di Trump – in particolare, ma non solo, quelli di sinistra – hanno criticato Garland per non essersi mosso rapidamente per indagare su Trump su più fronti. Nelle ultime settimane e mesi, senza clamore, il dipartimento di Giustizia e l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington hanno iniziato a ottenere comunicazioni da persone nella cerchia ristretta di Trump, indicando chiaramente che le azioni e le conversazioni di Trump erano entrate a far parte dell’indagine legata al 6 gennaio. Né il dipartimento di Giustizia né Garland stesso hanno voluto commentare se sia stato lui ad approvare il raid dell’Fbi.

Lunedì ha fatto solo un commento pubblico sulla sentenza di tre uomini condannati per accuse federali in relazione all’omicidio di Ahmaud Arbery, un giovane nero ucciso mentre faceva jogging nel suo quartiere in Georgia. “L’azione del dipartimento di Giustizia in questo caso e le sentenze emesse oggi dalla Corte chiariscono che i crimini d’odio non hanno posto nel nostro paese”, ha dichiarato Garland in un comunicato. “La protezione dei diritti civili e la lotta alla violenza dei suprematisti bianchi è stato uno degli scopi fondanti del dipartimento di Giustizia, che continueremo a perseguire con l’urgenza che richiede”.

Kristy Parker – ex procuratore federale e consulente del gruppo di difesa della democrazia – ha affermato che, sebbene sia inevitabile che la reazione alla perquisizione sia stata politicizzata, il silenzio di Garland prima e dopo la perquisizione della proprietà di Trump è stato fondamentale per creare fiducia nel processo. Ha detto che questo dimostra che il procuratore generale non ha cercato di fare appello a nessun gruppo durante le indagini e ha lasciato che l’indagine facesse il suo corso. “E’ importante guardare al modo in cui viene fatto, e non solo alla sostanza di ciò che viene fatto”, ha detto Parker. “Ed è altrettanto importante depoliticizzare il dipartimento per garantire che nessuno sia al di sopra della legge, così come cercare di evitare di perseguire il presidente o qualcuno del partito politico opposto”.

Ma alcuni avvocati hanno messo in dubbio il motivo per cui il dipartimento di Giustizia e l’Fbi abbiano eseguito una ricerca di così alto profilo nella residenza di un ex presidente per documenti mancanti, anche se alcuni di essi sono classificati (i presidenti in carica hanno ampi poteri per declassificare i documenti, complicando ulteriormente la situazione). Stanley Brand, un ex consigliere della Camera che rappresenta alcuni degli imputati e dei testimoni del 6 gennaio, ha affermato che i mandati di perquisizione non sempre forniscono informazioni utili o straordinarie. Ha definito la perquisizione dell’Fbi nella proprietà di Trump un’enorme escalation nell’indagine sui documenti portati in modo improprio a Mar-a-Lago.

Se gli investigatori non recupereranno materiale che dimostri l’esistenza di gravi conseguenze nazionali per il materiale potenzialmente conservato da Trump, Brand ha affermato che ciò potrebbe infangare la reputazione del dipartimento di Giustizia. “Se stanno cercando di riprendersi dalla percezione che il loro processo decisionale sia stato distorto dall’èra Trump, questo non sarà d’aiuto”, ha detto Brand. “In parte dipende da ciò che accadrà in seguito”.



