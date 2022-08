Il ruolo di Haqqani nel raid di Kabul e il denaro da sbloccare

A febbraio 2020, Sirajuddin Haqqani, ricercato dall’Fbi con una taglia da 10 milioni di dollari e futuro ministro dell’Interno talebano, scrisse un editoriale sul New York Times intitolato: “Cosa vogliamo noi talebani”. Nell’articolo, pubblicato nei giorni dell’accordo di pace siglato con gli Stati Uniti, Haqqani spiegava che non si doveva dare ascolto a chi parlava dell’Afghanistan come di un paradiso per i terroristi islamici: “Sono preoccupazioni gonfiate – scriveva – Le voci su gruppi stranieri in Afghanistan sono esagerazioni di natura politica”. Che i talebani fossero invece del tutto inaffidabili e che l’accordo di Doha si sarebbe rivelato un fallimento per la Casa Bianca è stato confermato domenica scorsa. L’appartamento di Kabul dove è stato ucciso il leader di al Qaida, Ayman al Zawahiri, apparteneva proprio a Sirajuddin Haqqani. Zawahiri viveva nel quartiere di Sherpur, che un tempo ospitava i diplomatici occidentali e dove, da un anno a questa parte, si sono trasferiti i leader del governo talebano. Una zona ricca, dove Zawahiri aveva trovato rifugio all’inizio dell’anno e in cui si sentiva al sicuro. Subito dopo l’attacco, testimoni locali hanno detto che Haqqani ha abbandonato la sua abitazione con i famigliari e con al seguito un piccolo gruppo di uomini armati dirigendosi fuori Kabul. Nel frattempo, scrive il New York Times, gli uomini del regime hanno chiuso l’accesso alla zona dell’attacco, provando a smentire che Zawahiri si fosse mai trovato lì.

