“A Calenda conviene correre da solo”, dice Fabrizio Masia (Emg)

Roma. “Carlo Calenda è più forte se corre da solo, l’alleanza con il Pd non gli conviene”, è lapidario il giudizio di Fabrizio Masia, ad di Emg Different e docente di marketing e comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. “Il quadro è magmatico soprattutto nel centrosinistra dove tutto dipende da quel che farà Calenda. Adesso che Azione ha inglobato figure come Gelmini e Carfagna, l’alleanza con il Pd è ancora meno desiderabile perché comporterebbe uno schiacciamento a sinistra e risulterebbe incomprensibile agli elettori. Come fanno a stare insieme Carfagna e Fratoianni? Mi ricordano Mastella e Turigliatto, un connubio impossibile”. Eppure Enrico Letta sembra propenso a includere il partito di Calenda nel “campo aperto”. “

