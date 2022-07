Cosa possono fare le destre per essere compatibili con l'agenda dei doveri? Girotondo

Siamo alle porte di una campagna elettorale inedita, con un’unica certezza: fa caldo, molto caldo. Temperature torride, e un centrodestra che, per paradosso, finisce sul banco degli imputati. Un finale inaspettato per i partiti che hanno posto fine al Conte-bis quando la sinistra sognava il Conte-ter, e oggi vengono accusati di irresponsabilità. Il momento è drammatico, si sa, per votare in Italia poi lo è sempre, così assistiamo, attoniti in un’atmosfera di afa meteo-politica, ai titoli di coda di una legislatura nata male, malissimo, eppure tenuta in vita con le formule più astruse, due governi di segno opposto (e un premier sconosciuto, sempre il medesimo), seguiti da un terzo governo, all’insegna del “whatever it takes”, che si impantana formalmente su un termovalorizzatore nella capitale lastricata di monnezza. Ma la colpa, infine, è del centrodestra. Il Quirinale ha deciso: il 25 settembre gli italiani torneranno a esprimersi non con sondaggi e petizioni ma con le schede inserite nelle urne elettorali. L’ultimo voto in autunno risale al 16 novembre 1919: le prime elezioni con il proporzionale, le ultime prima della marcia su Roma, di cui in ottobre ricorre il centenario. E poi che cosa accadrà? Che il processo abbia inizio.

