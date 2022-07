Bardella e Aliot. Il pupillo e l'ex di Marine che vogliono la guida dei sovranisti francesi

Parigi. Il prossimo 5 novembre conosceremo il nome del successore di Marine Le Pen alla presidenza del Rassemblement national, dato che la figlia di Jean-Marie Le Pen ha deciso di consacrarsi unicamente alla presidenza del gruppo sovranista al Parlamento. Lunedì sera, il Consiglio nazionale di Rn, che il prossimo 5 ottobre festeggerà i suoi cinquant’anni di vita, ha dettagliato il calendario che porterà al voto di autunno, quando si aprirà la stagione del Rassemblement national 2.0, perché per la prima volta dalla nascita del partito il presidente non sarà un membro della famiglia Le Pen. Gli aspiranti presidenti avranno tempo fino al 9 settembre per presentare la propria candidatura, il 19 verrà ufficializzata la lista dei candidati, poi i militanti avranno un mese, tra il 30 settembre e il 3 novembre, per esprimere la propria preferenza con il voto elettronico. Salvo sorprese, a contendersi la guida di Rn saranno l’attuale presidente ad interim, il giovanissimo Jordan Bardella (26 anni), e il sindaco di Perpignan, Louis Aliot (52 anni), ossia il delfino e l’ex compagno di Marine Le Pen (si sono lasciati nel 2019).

