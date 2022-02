Quel che si sa dei soldi che Le Pen ha chiesto a Orbán

Parigi. Dopo il prestito russo di 9 milioni di euro per la campagna del 2017, in soccorso di Marine Le Pen, leader del Rassemblement national (Rn), arriva il prestito ungherese. Secondo quanto rivelato ieri dall’emittente radiofonica Rtl, la madrina del sovranismo francese avrebbe ottenuto 10,6 milioni di euro da parte di una banca ungherese, soldi che le permetteranno di finanziare la campagna per le presidenziali nei tre mesi che la separano dal primo turno. Il nome dell’istituto di credito? Non sarà comunicato per rispetto di una “clausola di riservatezza”, fanno sapere da Nanterre, sede Rn.

