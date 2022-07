Il potere di Putin è granitico ma non eterno. La svolta di settembre

"Occhi puntati su settembre” mette in guardia Mark Galeotti, cremlinologo, esperto di spazio post sovietico e tra i più ascoltati, ripresi e criticati russologi al mondo. Secondo Galeotti infatti “a settembre è probabile che a Mosca arrivi una svolta”. Stando alle analisi del professore, che recentemente è finito sulla lista nera di Putin e dal mese scorso non può più tornare in Russia, “le famiglie medie in Russia hanno dovuto mettere mano ai propri risparmi per far fronte al repentino aumento dei prezzi dei generi di prima necessità e questi soldi stanno ormai per finire”. Sul fronte economico inoltre i dati suggeriscono che “in autunno potremmo iniziare a vedere l’arresto definitivo di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese strozzate dalla mancanza di materie prime e componenti elettroniche bloccate dalle sanzioni”. A settembre inoltre è in programma una tornata di elezioni amministrative e “Mosca si trova ad affrontare un dilemma: sospendere le elezioni accettando di fatto che in Russia non c’è più neanche la parvenza di una democrazia, o cercare di portarle a termine comunque ma in maniera molto pilotata” raccontano le fonti del suo celebre podcast ‘Tra le ombre di Mosca’, che, secondo alcune indiscrezioni, vanta ascoltatori anche nelle sfere alte del Cremlino. Non si tratta di una scelta semplice, poiché le elezioni russe, per quanto regolamentate, aprono sempre un certo spazio di dibattito specialmente sui temi più vicini ai cittadini come lavoro e costo della vita.

