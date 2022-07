L'incontro tra Erdogan e Draghi ci ricorda perché la crisi può diventare una grande opportunità

Energia, Libia, grano, Ucraina e hub del futuro. Bisogna allargare l’inquadratura e cercare di unire alcuni puntini importanti per provare a capire cosa c’è in ballo oggi nei rapporti tra la Turchia e l’Italia

Il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, la trasformazione del nostro paese nell’hub energetico europeo, il massiccio investimento americano sul nostro paese, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e i nuovi confini dell’Europa. Bisogna allargare l’inquadratura per provare a capire qualcosa di più sul senso dell’incontro avuto ieri ad Ankara dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, definito poco più di un anno fa dal capo del governo italiano un pericoloso “dittatore”. Bisogna allargare l’inquadratura e bisogna cercare di unire alcuni puntini importanti per provare a capire cosa c’è in ballo oggi nei rapporti tra la Turchia e l’Italia.