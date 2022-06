Pareggio e immondizia. Le parole del ballottaggio in Colombia

Entrambi gli ex sindaci accusati di corruzione hanno come primo punto del loro programma la lotta alla corruzione. Il centrodestra per sbarrare la strada a Petro, fa blocco su Hernández, che è stato comparato a un “Trump colombiano”

“Immondizia” è una parola chiave del ballottaggio presidenziale di domenica in Colombia. Il 21 luglio, infatti, Rodolfo Hernández, candidato della Lega di governanti anticorruzione da lui fondata, finirà sotto processo come governante corrotto per aver cercato, da sindaco di Bucaramanga, di aggiudicare al figlio un appalto per il trattamento dei rifiuti. Lui nega. Eletto primo cittadino nel 2015 con un Movimento logica, etica ed estetica sempre fondato da lui, girò il suo stipendio a studenti universitari, ma fu sospeso dalla magistratura: prima, tre mesi, per aver picchiato un consigliere; poi, per altri tre mesi, per aver fatto interventi politici che come sindaco gli sarebbero stati vietati. A quel punto rinunciò. Ma anche Gustavo Petro, candidato del Patto storico che raccoglie una trentina di sigle di sinistra, nel 2013 fu rimosso da sindaco. E anche lui per irregolarità nella gestione della raccolta dei rifiuti.