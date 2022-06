Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie

Giorno 105 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve:

Più di 1.000 soldati ucraini catturati a Mariupol sarebbero stati trasferiti in Russia, dice Reuters citando l'agenzia di stampa russa Tass.

Il presidente ucraino Volodymr Zelensky ha detto che il paese potrebbe affrontare il suo inverno più difficile dall'indipendenza. L'Ucraina, ha detto in un discorso pronunciato questa notte, terrà per uso interno gas e carbone invece di esportarlo. Il paese cercherà anche di ricostruire centrali elettriche danneggiate dalla guerra e prevenire aumenti delle tariffe del gas e dell'elettricità dei residenti, ha aggiunto.

Nuove immagini satellitari di Maxar Technologies hanno mostrato importanti danni nella città di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale, dove continuano combattimenti pesanti. I campi fuori Sloviansk, vicino al confine tra Donetsk e Luhansk, sono disseminati di crateri causati dalle esplosioni di artiglieria. Il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, afferma che la Russia non ha ancora preso il controllo della città.

Almeno 4.253 civili sono stati uccisi in Ucraina dall'invasione russa. Lo ha detto ieri l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Altre 5.141 persone sono state ferite. Più della metà delle vittime si trovava nelle due regioni orientali che la Russia sta cercando di catturare

Lavrov ad Ankara: "Nessuna connesione tra guerra e crisi alimentare"

Ha avuto luogo questa mattina ad Ankara l'incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Turchia, Sergej Lavrov e Mevlüt Çavusoglu. L'appuntamento era molto atteso perché da qui dovrebbe partire la creazione di corridi che permettano alle navi ucraine di trasportare il grano attraverso il Mar Nero. Come sappiamo, il blocco dei porti ucraini ha comportato l'innesco di una grave crisi alimentare a livello globale. "L'esportazione di grano dall'Ucraina non ha alcuna connessione con una possibile crisi alimentare", ha però detto Lavrov subito dopo la fine dell'incontro in conferenza stampa. Il rappresentante del Cremlino ha anche detto che con l'omologo turco ha posto le basi per un incontro tra il presidente Putin e il presidente Erdogan.