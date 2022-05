Russia, tra propaganda e realtà

Nel racconto del Cremlino la Russia non è in guerra e non è in crisi, e la crisi economica che comunque c’è non ha niente a che fare con la guerra e con le sanzioni. Quelle stesse sanzioni che danneggiano solo l’Europa, ma che Vladimir Putin chiede di togliere ogni volta che parla con un leader europeo. Realtà alternative che si riproducono in alcuni media italiani, dove addirittura si arriva a dire che le sanzioni favoriscono la Russia. L’argomento più usato è la forza del rublo, che dopo un crollo iniziale ha recuperato valore fino a superare i livelli pre-bellici. Ciò è dovuto alla contrazione della domanda interna – e quindi delle importazioni – accompagnata da esportazioni di energia a prezzi elevati, che hanno permesso alla Russia di registrare un surplus commerciale record. Nelle condizioni dell’economia russa, però, questo non è affatto un bene.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE