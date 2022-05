Le notizie del 90esimo giorno di guerra in Ucraina

Ancora pochi giorni e l'Ue dovrebbe raggiungere un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, quello che include l'imbargo graduale al petrolio

Giorno 90 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve:

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato che Mosca si concentrerà sullo sviluppo delle relazioni con la Cina, ma che non escluderebbe a priori di prendere in considerazione di ristabilire i legami con l'Europa: "Se (l'Occidente) vuole riprendere delle relazioni con noi, valuteremo seriamente se ne avremo bisogno o meno";

Venti paesi (tra i quali Italia, Danimarca, Grecia, Norvegia e Polonia) hanno annunciato nuovi pacchetti di assistenza alla sicurezza ucraina e hanno concordato di inviare armi più avanzate a Kyiv. La Danimarca ha annunciato che fornirà missili antinave di tipo Harpoon, insieme a un lanciatore, per "aiutare l'Ucraina a difendere la sua costa";

La guerra in Ucraina potrebbe causare una recessione nelle economie più deboli. È stato questo l'avvertimento della direttrice del Fmi. Kristalina Georgieva che non ha escluso una recessione globale;

Una squadra di soldati colombiani si recherà in Europa per addestrare alle tecniche di sminamento i soldati ucraini. Lo ha reso noto il ministro della Difesa del paese sudamericano. Il massiccio utilizzo di mine da parte di ribelli e cartelli della droga in quasi sessant'anni di conflitto con l'esercito, ha reso la Colombia, secondo l'Onu, uno dei paesi più minati al mondo;

Il consigliere di Mosca all'Onu, Boris Bondarev, si è dimesso dal suo ruolo di diplomatico per protestare contro l'invasione dell'Ucraina da parte del suo paese. In un messaggio pubblico ha dichiarato che "non mi sono mai vergognato così tanto del mio paese". Ha confermato di aver presentato la sua lettera di dimissioni.

A giorni l'accordo dell'Ue sull'embargo petrolifero?

Dovrebbe essere questione di pochi giorni per l'accordo sul sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue alla Russia. Il ministro dell'Economia della Germania ha affermato che sono stati fatti grossi passi in avanti per un embargo sulle importazioni di petrolio russo. "Raggiungeremo un accordo a breve, pochi giorni", ha detto Robert Habeck all'emittente tedesca ZDF.

Ha avvertito,però, che un embargo non indebolirebbe automaticamente il Cremlino. L'aumento dei prezzi globali del petrolio dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un embargo sul petrolio russo gli ha consentito di incassare maggiori entrate vendendo volumi inferiori. Proprio per questo motivo, la Commissione europea e gli Stati Uniti stavano lavorando a una proposta per non pagare più "qualsiasi prezzo" per il petrolio, ma per limitare i prezzi globali.