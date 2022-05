Gli equilibrismi della chiesa di Francesco di fronte alla guerra

Alimenta il senso di colpa dell’occidente. Offre carburante ai sostenitori dell’equidistanza. Regala alibi agli aggressori dell’Ucraina. Trasforma le azioni di aggressione in operazioni di reazione. Chi è? Qualche giorno fa, su queste colonne, il nostro Matteo Matzuzzi ha dato conto di una lettera molto interessante rivolta a Papa Francesco e scritta da alcuni teologi progressisti, particolarmente delusi per le posizioni assunte dal Pontefice durante il conflitto in Ucraina. I firmatari di quella lettera sono Massimo Faggioli, storico che vive e insegna negli Stati Uniti, i tedeschi Thomas Bremer e Regina Elsner, l’austriaca Kristina Stoeckl. I teologi accusano il Vaticano di aver messo in campo una posizione così evasiva sulla guerra da aver permesso alla Chiesa ortodossa russa di utilizzare quest’ambiguità come un’arma a favore dell’invasione dell’Ucraina. Le dichiarazioni di Francesco per la pace e la fine dello spargimento di sangue, notano i teologi, sono interpretate in Russia come “una posizione abbastanza morbida rispetto ai discorsi antirussi di molti politici europei” e il ruolo della Chiesa cattolica è per lo più interpretato dalla Chiesa ortodossa come se questa fosse in fondo comprensiva delle istanze russe.

