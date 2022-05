Gli zombi russi e il sangue ucraino del Donbas

Sul fronte est, Putin avanza lento ma avanza, distruggendo ogni cosa. Zelensky dice: inizia la fase più sanguinosa. Lo fa per contrastare la voglia matta in occidente di accontentarsi della mezza vittoria

I russi “continuano ad arrivare come degli zombi, distruggiamo i loro mezzi e ne arrivano altri, non possiamo abbassare la guardia perché la situazione è molto pericolosa e il nemico è molto numeroso”, ha detto il capo della divisione militare ucraina di Donetsk qualche giorno fa al Wall Street Journal. Come zombi: la definizione è perfetta, racconta la distruzione, l’indifferenza nei confronti di quel che si incontra, che siano case, campi coltivati, esseri umani, racconta anche il moltiplicarsi degli attacchi dell’esercito di Vladimir Putin, che vuole portare a termine almeno il suo piano B. La “riorganizzazione” annunciata all’inizio di aprile è diventata bombe e assalti quotidiani dal 18 aprile: in un mese, i russi hanno ottenuto molto meno di quello che si aspettavano. Anche sul campo in cui sono numericamente e logisticamente più forti hanno dovuto incassare delle sconfitte, come quella – clamorosa – del ritiro da Kharkiv, nel nord-est ucraino. E fuori dal campo di battaglia, la Russia diventa più sprezzante e meno credibile, mentre la Nato si fa più grande e più compatta.