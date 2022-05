Un'altra elezione no per Scholz, ma occhio a quale Cdu sta vincendo

Berlino. Non bastavano le defatiganti polemiche con gli alleati di governo Verdi e Liberali che hanno a lungo chiesto più aiuti militari e consegne più celeri di carri armati all’Ucraina. Non bastava il tonfo del suo partito socialdemocratico (Spd) alle elezioni per il rinnovo del Parlamento regionale del nordico Schleswig-Holstein nove giorni fa. Domenica è stata una nuova giornata no per il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Alle elezioni nel mastodontico Nord Reno-Vestfalia, un Land che con i suoi 18 milioni di abitanti è più popoloso dei Paesi Bassi, la Spd del cancelliere ha preso un altro schiaffo raccogliendo il 26,7 per cento dei consensi rispetto al 31,2 per cento di cinque anni fa. Al contrario, la Cdu del Ministerpräsident uscente, Hendrik Wüst, si è rafforzata, passando dal 33 al 35,7 per cento. Scostamenti non enormi ma che indicano come gli elettori renani non hanno votato sulla scia dell’entusiasmo per la nascita del primo governo “semaforo” rosso-giallo-verde a Berlino lo scorso 8 dicembre. O meglio, se lo hanno fatto non hanno certo premiato il partito del cancelliere ma i suoi alleati verdi: in regione renana i Grünen triplicano i consensi passando da un magro 6,4 per cento a un ben più solido 18,2 per cento delle preferenze raccolte. Un grande successo per il partito del vicecancelliere Robert Habeck e della ministra degli Esteri Annalena Baerbock, la cui visibilità è molto aumentata con la crisi russo-ucraina.

