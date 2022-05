A che cosa deve badare Scholz nella staffetta elettorale tra Länder

La vittoria a valanga del cristianodemocratico Daniel Günther nello Schleswig-Holstein è un campanello d'allarme per il partito del cancelliere, che ora si prepara alla battaglia per il Nord Reno-Vestfalia

Berlino. Un trionfo senza precedenti che ha fatto sfiorare al suo partito la maggioranza assoluta: Daniel Günther, il presidente uscente dello Schleswig-Holstein (il più settentrionale dei Länder tedeschi) è il mattatore delle elezioni di domenica. La sua Cdu ha sbaragliato gli avversari arrivando a raccogliere il poderoso 43,4 per cento dei consensi, oltre 11 punti in più del molto rispettabile 32 per cento di cinque anni fa quando sconfisse la Spd e varò la prima coalizione Giamaica (nero-verde-giallo) nel paese. Da domani Günther non avrà più bisogno di due alleati e ha già annunciato che sceglierà fra Verdi e Liberali. L’elezione rafforza dunque il ruolo del Ministepräsident e “se sceglierà i Verdi potrà considerare politicamente sterilizzata la questione climatica”, osserva con il Foglio Nils Diederich, il decano dei politologi della Freie Universität Berlin.