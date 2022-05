La Nigeria e la persecuzione dei cristiani lapidati

Nello stato di Sokoto una studentessa è stata trucidata perché “blasfema”. E' bastato un messaggio vocale in cui nominava Maometto per far scattare il linciaggio da parte della folla

Lapidata e bruciata perché rea d’aver nominato invano il profeta Maometto. E’ accaduto in Nigeria, nello stato di Sokoto, alla giovane studentessa Deborah Yakubu. I fatti risalgono a giovedì scorso. Fatale le è stato un messaggio vocale spedito nella chat degli studenti su Whatsapp, quella che avrebbe dovuto essere riservata alla condivisione di informazioni sugli esami, sulle lezioni e su tutto ciò che riguarda il normale iter scolastico. Davanti all’ennesima minaccia per chi non avesse condiviso le lodi lì postate al profeta, Deborah ha chiesto di farla finita, chiedendo “e chi sarebbe Maometto?” a chiosa di un messaggio in cui ricordava lo scopo della chat.