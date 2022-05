Tutte le armi della Finlandia contro propaganda e disinformazione di Mosca

Helsinki. La Finlandia parla con la Nato e la Russia risponde. Lo fa con il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov che dice che “la Russia sarà costretta ad adottare misure di ritorsione, sia di tipo tecnico-militare sia di altra natura”; lo fa con Dmitri Medvedev che sul suo canale Telegram ha detto che “vicino ai nostri confini, aumentano le probabilità di un conflitto diretto e aperto tra la Nato e la Russia. Un conflitto del genere rischia sempre di trasformarsi in una vera guerra nucleare”. Eppure nonostante le minacce e gli avvertimenti russi, la Finlandia mostra di non essere disposta a passi indietro e ieri, attraverso il suo presidente e la sua premier ha detto di essere pronta a fare “richiesta per entrare nella Nato il prima possibile”. Il presidente Sauli Niinistö, rispondendo a chi gli chiedeva se temeva ripercussioni russe, ha risposto: “Se Mosca vuole sapere chi ci ha portato nella Nato, deve guardarsi allo specchio”.

