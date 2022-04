Un'altra condanna per la Signora San Suu Kyi

Ieri un tribunale birmano ha emesso la seconda sentenza nei confronti di Aung San Suu Kyi, che stava guidando il paese in una difficile transizione alla democrazia. Questa volta la Signora è stata ritenuta colpevole di corruzione ed è stata condannata a cinque anni. Nel precedente processo era stata condannata a sei anni per incitamento alla rivolta, violazione delle norme Covid e della legge sulle telecomunicazioni (era stata trovata in possesso di due walkie talkie). La attendono altri 11 processi con diverse accuse, ognuno dei quali prevede una pena massima di 15 anni. L’unica speranza è un “pentimento” del generale Min Aung Hlaing, il leader della giunta che nel febbraio 2021 ha deposto il governo democraticamente eletto e arrestato la Signora.

