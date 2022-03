Quanto l'Ue è disposta a disaccoppiarsi dalla Cina

Bruxelles – La guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina dovrebbe mettere definitivamente fine alle illusioni dell’Unione europea di poter contare sulla Cina come potenza responsabile negli affari globali e di continuare a fare affari con Pechino come nell’ultimo trentennio. Nel vertice in videoconferenza di domani tra Charles Michel, Ursula von der Leyen, Xi Jinping e Li Keqiang, l’Ucraina sarà il tema principale. Il presidente del Consiglio europeo e quello della Commissione chiederanno al presidente cinese di condannare esplicitamente la natura destabilizzatrice dell’aggressione russa per l’ordine internazionale. Il presidente e il premier cinesi risponderanno che loro sono per la pace e contro le sanzioni dell’Ue che danneggiano non solo la Russia, ma anche le economie europee e mondiali. I segnali della vigilia non sono di riconciliazione tra l’Ue e la Cina, ma di rottura.

