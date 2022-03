Veloce, reattiva, organizzata. Londra guida la forza di deterrenza più potente: il Jef

Laddove la Nato non arriva, può spingersi il Joint Expeditionary Force, una coalizione a guida inglese che comprende il nord europeo, “un complemento prezioso” all’Allenza, dice l’esperto di difesa Martin Hurt

“Noi possiamo agire mentre la Nato riflette”, dice un funzionario britannico, e per noi intende il Joint Expeditionary Force (Jef), una coalizione a guida inglese che comprende il nord europeo, Danimarca, Finlandia, Estonia, Islanda, Lituania, Lettonia, i Paesi Bassi, la Svezia, la Norvegia. Boris Johnson, premier britannico, ha raccontato all’Economist di aver radunato i membri del Jef ai Chequers, la sera del 14 marzo, e lì si è deciso che “Vladimir Putin non avrà successo in questa sua avventura”.