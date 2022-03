Immedesimarsi negli ucraini per capire quanto costi ribellarsi ai soprusi

Che in passato si sia abusato della reductio ad Hitlerum non c’è dubbio. Ma certi paragoni (che valgono appunto come paragoni: nessuna situazione è identica) mi sembrano oggi pertinenti. Davanti alla guerra di Putin contro l’Ucraina, evocare i sudeti non è inutile. Né lo è notare, come ha fatto Carmelo Palma su stradeonline.it, che le argomentazioni con cui il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo ha risposto a Luigi Manconi coincidono purtroppo con quelle del deputato francese che nel 1939 riteneva non valesse la pena “morire per Danzica”. Sulla Repubblica dell’8 marzo, Manconi aveva scritto che è necessario fornire armi all’Ucraina, e aveva ricordato a proposito la Resistenza. Il fatto è che noi italiani democratici, vissuti in pace anche grazie al sacrificio di chi ci ha preceduti, tendiamo ad assolutizzare sia il fascismo sia la lotta partigiana. Magari leggiamo anche molti libri di storia; ma nella nostra più o meno conscia visione delle cose, li rendiamo astratti. Credo che dovremmo fare più spesso quello sforzo d’immedesimazione che non è uno strumento essenziale solo per lo storico e per lo scrittore, ma per tutti gli esseri umani che vogliano provare a capire il passato e il presente. Immedesimarsi vuol dire immaginare, porsi domande; che sono oziose solo in apparenza, e servono invece a dare realtà alle pagine dei saggi e dei giornali. Ad esempio. Se fossimo stati lavoratori culturali, avremmo collaborato con il regime di Mussolini? In che modo? Oppure avremmo pagato un prezzo altissimo lasciandoci emarginare e perseguitare? Durante la guerra avremmo accettato la propaganda? Dopo il ’43 ci saremmo nascosti? Avremmo combattuto contro gli invasori e i loro sgherri repubblichini?

