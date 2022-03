Il pendolo cinese

L’amicizia tra Russia e Cina è granitica, ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi il 7 marzo scorso, mentre le bombe russe cadevano sulla capitale Kyiv e su altre città ucraine e il presidente russo Vladimir Putin aveva appena promulgato una legge che prevede fino a 15 anni di carcere per chiunque riporti notizie che potrebbero screditare l’esercito russo. L’amicizia tra Russia e Cina è granitica e Mosca è “il nostro più importante partner strategico”. La posizione di Pechino, in questi quasi venti giorni di guerra d’invasione russa in Ucraina, è cambiata soltanto nelle sfumature e non nei fondamentali. L’asse Mosca-Pechino è entrato “in una nuova èra”, secondo un’espressione cara alla leadership cinese. Ecco l’espressione cosmetica: “L’evoluzione della questione ucraina e la situazione attuale è qualcosa che la Cina non vuole vedere”, ha detto diverse volte il ministro degli Esteri cinese, lo ha fatto anche al telefono con il segretario di stato americano, Antony Blinken. Il ministero degli Esteri di Pechino ha annunciato che la Croce rossa cinese – che risponde direttamente al governo – manderà aiuti in Ucraina e poi, subito dopo, ha chiesto ufficialmente agli Stati Uniti di “dire la verità” sui “laboratori biologici finanziati dall’America in Ucraina, inclusi i tipi di virus conservati lì e le ricerche che si stanno effettuando”. Una specie di episodio crossover delle ossessioni della propaganda cinese: usare la guerra in Ucraina per cercare di liberarsi della macchia di un’indagine internazionale sull’origine del coronavirus, e quindi tornare sulle accuse contro l’America di avere nascosto virus pericolosissimi ovunque per fare esperimenti da film hollywoodiani.

