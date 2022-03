Con la guerra in Ucraina la storia è finita di nuovo

La guerra in Ucraina non ci sarà, diceva Lavrov a gennaio. Non abbiamo attaccato l’Ucraina, ha detto Lavrov l’altro ieri. La guerra in Ucraina non c’è mai stata, dirà Lavrov tra un paio di mesi, per chiudere il cerchio. Sospetto che Jean Baudrillard, o forse il suo simulacro, si stia rivoltando nella tomba mentre il ministro russo gli plagia un celebre trittico di articoli del 1991 (La guerre du Golfe n’aura pas lieu; La guerre du Golfe a-t-elle vraiment lieu?; La guerre du Golfe n’a pas eu lieu). Proprio quando lo davamo per spacciato, il postmodernismo si è risollevato dalla polvere e ci si è ritorto contro, incattivito e armato fino ai denti.

