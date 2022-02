Erdogan fa un regalo prezioso a Kiev

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è andato a Kiev a incontrare il capo di stato ucraino, Volodymyr Zelensky, e a dimostrargli il suo sostegno in questa crisi scatenata da Mosca ai confini dell’Ucraina. Nelle settimane passate, Erdogan aveva anche cercato di organizzare un incontro tra il suo omologo di Kiev e il presidente russo, Vladimir Putin, ma il Cremlino aveva lasciato intendere che non sarebbe stata una buona idea e non era interessato. Così il turco ha deciso di andare a Kiev, come hanno fatto altri suoi alleati della Nato, e in dono ha portato un accordo importante: l’Ucraina inizierà a produrre sul suo territorio i droni Bayraktar TB2 che l’esercito ucraino usa da alcuni anni nella guerra che combatte nel Donbass contro i filorussi sostenuti dalla Russia. Quindi li usa anche contro Mosca.

