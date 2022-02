I dem radicali sono stati bocciati

Difficile immaginare una città che più di San Francisco rappresenti nell’immaginario collettivo la sinistra urbanizzata, attenta ai diritti civili, inclusiva a livello razziale e per quel che riguarda l’orientamento sessuale. Sembrerebbe quindi il terreno più fertile per implementare politiche molto radicali in campo scolastico. I risultati del recall di giovedì, che ha interessato alcuni membri del consiglio scolastico cittadino, mostrano invece che non è così. La presidente del Board of Education della città californiana, Gabriela López, il suo vice Faauuga Moliga e la consigliera Alison Collins sono stati bocciati dagli elettori in un’elezione di recall. Non di poco: parliamo di percentuali superiori al 70 per cento per tutti e tre.

