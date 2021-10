Un nuovo patto per Biden

Il Partito democratico ha il controllo del governo federale e dei due rami del Congresso, ma i numeri sono risicati: per questo, l’agenda progressista dell’Amministrazione Biden è rimasta in bilico. I disegni di legge di cui si è discusso in quest’ultima settimana sono due: uno è dedicato al rinnovamento infrastrutturale da 1.200 miliardi di dollari ed è già stato approvato dal Senato con l’aiuto di 19 voti repubblicani, tra cui il leader del gruppo Mitch McConnell; un altro invece è ancora tutto da votare attraverso il processo di riconciliazione utilizzabile non più di un paio di volte l’anno, nel quale, oltre a essere coinvolte le infrastrutture, è coinvolta anche la visione trasformativa di Joe Biden, frutto di una sintesi tra le politiche attuate negli anni di Barack Obama e le nuove istanze progressiste.

