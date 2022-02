Il presidente Saied dissolve il Csm e riporta la Tunisia indietro di dieci anni

Tunisi. Domenica mattina i cittadini tunisini si sono svegliati, ancora una volta, in un paese in cui l’assetto istituzionale non corrisponde più a quello del giorno precedente. Nella Tunisia di Kais Saied le dichiarazioni arrivano spesso in piena notte, direttamente sui social. Sono circa le tre del mattino di sabato quando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica tunisina appare il testo del decreto presidenziale che conferma le parole pronunciate dal presidente qualche giorno prima: il Consiglio superiore della magistratura verrà dissolto. A sei mesi dall’abolizione del Parlamento il 25 luglio, Kais Saied completa così il processo di accentramento dei poteri. Il presidente tunisino, infatti, controlla ormai non solo l’esecutivo e il legislativo, ma anche il potere giudiziario. E i cambiamenti imposti dal palazzo di Cartagine, in attesa dell’approvazione della nuova Costituzione e delle legislative di dicembre 2022, non sembrano finire qui: da giorni circola la bozza del prossimo decreto legge, che prende di mira la società civile tramite l’istituzione di un organo di controllo dei fondi versati a ong e associazioni nazionali e internazionali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE