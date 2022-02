Negli Emirati ci sono match Fifa e attacchi con droni e missili negli stessi giorni

Ieri il Chelsea, la squadra di calcio del campionato inglese, ha giocato contro l’al Hilal, una squadra saudita, nello stadio di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. In quella stessa area nello spazio di tre settimane ci sono stati tre attacchi con almeno quattro missili balistici e dieci droni esplosivi, che hanno preso di mira infrastrutture civili e basi militari. Per la prima volta negli ultimi vent’anni, le truppe americane nella base di al Dhafra, vicino alla città, hanno sparato missili Patriot in una situazione di combattimento, per intercettare i missili in arrivo dall’esterno – la minaccia ha costretto i soldati a correre nei bunker. Per la prima volta nella storia sono stati usati in una situazione di combattimento anche i missili del sistema Thaad, sempre per intercettare gli ordigni in arrivo. Si tratta di un sistema di difesa recente e molto sofisticato che gli americani hanno venduto agli emiratini per un miliardo di dollari. Un attacco è arrivato durante la visita ufficiale (e storica) del presidente israeliano Isaac Herzog e di sua moglie ad Abu Dhabi – gli Emirati sono stati i primi a firmare nel 2020 i cosiddetti Accordi di Abramo per normalizzare i rapporti con Israele. E’ la strana guerra arrivata negli Emirati, uno scalo internazionale affollato di turisti e uomini d’affari, con mille iniziative in corso che vanno dal culturale allo sportivo – come il match del Chelsea – che fino a oggi si era considerato al sicuro dagli sconvolgimenti e dalle aggressioni che accadono nel resto della regione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE