Guai per Blanquer, mentre annunciava il protocollo sanitario per le scuole era a Ibiza

Lo hanno già ribattezzato l’“Ibizagate”. Un articolo di Mediapart, il giornale d’inchiesta famoso per aver scoperchiato molti dei più grandi scandali della République negli ultimi dieci anni, ha messo in grossi guai il ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, rivelando che quest’ultimo si trovava sotto il sole di Ibiza mentre dettagliava il nuovo protocollo sanitario per le scuole in un colloquio con il Parisien apparso lo scorso 2 gennaio. Il tutto a due giorni da un nuovo sciopero nazionale indetto dai sindacati degli insegnanti. “Le vacanze di fine anno del ministro, messo in discussione per la sua gestione tardiva della crisi sanitaria, suscitano da alcuni giorni diverse tensioni all’interno del governo. La sua intervista polemica al Parisien, che ha provocato la rabbia degli insegnanti, è stata in realtà realizzata dall’isola delle Baleari, secondo quanto appreso da Mediapart. Fatto che era stato nascosto”, ha rivelato il sito di Edwy Plenel, ex direttore del Monde negli anni Novanta (nella foto che accompagna l’intervista rilasciata al Parisien, Blanquer appare in giacca e cravatta).

