Come si cancella la cancel culture? Idee dalla Sorbona contro le ossessioni woke

La presenza di Jean-Michel Blanquer, come quella dell’intellettuale conservatore Mathieu Bock-Côté, hanno fatto storcere il naso a una certa gauche, e in particolare al quotidiano Libération, che si è pronunciato contro il "Laboratoire de la République"

Cancellare la cancel culture e combattere l’ideologia woke, ma anche mettere le basi per ricostruire le scienze e la cultura dopo anni di sfaldamento. E’ questo l’obiettivo del convegno di due giorni organizzato alla Sorbona, la più antica università francese, dall’Observatoire du décolonialisme e dal Collège de philosophie. I dibattiti, iniziati ieri, hanno riunito nello stesso anfiteatro il filosofo Pascal Bruckner e lo scrittore Boualem Sansal, ma anche lo storico Jacques Julliard e l’ex vignettista del Monde Xavier Gorce, tutti impegnati con le rispettive forme di produzione intellettuale a decostruire “il ‘pensiero’ decoloniale, anche chiamato woke o cancel culture, importato in gran parte dagli Stati Uniti e in continua crescita in tutti i settori della società”, come si legge nella presentazione del convegno.