Bombe su Abu Dhabi

Ieri mattina gli Ansar Allah yemeniti, che in arabo vuol dire: i Partigiani di Dio (chiamati spesso anche: Houthi), hanno attaccato il porto di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti con tre droni esplosivi. Hanno ucciso tre persone, due indiani e un pachistano, hanno colpito tre petroliere e appiccato il fuoco a una parte in costruzione del porto, spento quasi subito. I droni esplosivi sono ormai un’arma comune nell’area. Usati da soli o assieme a missili sono capaci di percorrere centinaia di chilometri e di portare contro il bersaglio decine di chilogrammi di esplosivo, abbastanza per fare danni gravi soprattutto se, come in questo caso, sono lanciati contro obiettivi civili. Abu Dhabi è un porto emiratino che fino a ieri era sulle mappe del turismo internazionale e non una zona di guerra. E’ il primo attacco degli Ansar Allah contro gli Emirati dal 2018 e senz’altro il più duro.

