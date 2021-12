America sì vax. La sindaca di Boston Michelle Wu dice: da gennaio obbligo di vaccino

Lunedì Michelle Wu, sindaca di Boston, ha annunciato che il vaccino sarà obbligatorio per entrare o per lavorare nei ristoranti, nei bar, nelle sale concerto, negli stadi, nelle palestre e in ogni possibile luogo di assembramento. Inoltre i circa diciottomila dipendenti della città dovranno vaccinarsi per continuare a lavorare. Wu, 36 anni, figlia di immigrati taiwanesi, democratica cresciuta alla scuola di Elizabeth Warren, aveva vinto le elezioni appena sette settimane fa con un margine di vantaggio enorme e adesso si è trovata a dover fare una scelta importante: seguire oppure no la linea dell’obbligo vaccinale già decisa a New York all’inizio di dicembre. Ha scelto di farlo perché i dati dicono che la variante Omicron si diffonde veloce e di questo passo gli ospedali di Boston andranno in sofferenza già a gennaio. E’ un timore che investe anche altre grandi città americane e Chicago potrebbe annunciare la stessa cosa nelle prossime ore.

