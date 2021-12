La Cdu rompe con Merkel. Merz è il nuovo presidente

In politica, per recidere il cordone ombelicale, i tempi possono essere molto più lunghi. Alla Cdu, il Partito cristianodemocratico tedesco, ci sono voluti tre anni esatti per concludere l’operazione. Era il dicembre del 2018 quando Angela Merkel lasciò la guida della Cdu che aveva strappato dalle mani di Helmut Kohl diciotto anni prima. Venerdì il 62 per cento degli iscritti al partito ha scelto Friedrich Merz quale nuovo numero uno della Cdu: sarà il Congresso di gennaio a consacrare Merz presidente ma la percentuale raccolta e l’alta partecipazione al voto – si sono espressi due terzi dei 480 mila tesserati – non lasciano adito a dubbi. La Cdu svolta a destra incoronando presidente il candidato più antimerkeliano dei tre in gara, il rivale di sempre dell’ex cancelliera.

