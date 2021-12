Possiamo smettere di credere alle elezioni di Natale in Libia

Nella notte alcune milizie libiche hanno circondato il palazzo del governo a Tripoli come segnale di intimidazione per bloccare la sostituzione di un generale a capo della sicurezza nella capitale, Abdulbaset Marwan, con un altro generale che si chiama Abdelkader Khalifa. La differenza tra i due generali è che il rimpiazzato era un garante del potere delle milizie, che si sono spartite la capitale con un difficile gioco di equilibri, e il nuovo è stato nominato dal premier Abdelhamid Dabaibah (anche lui relativamente nuovo rispetto al potere delle milizie) e ha ottime credenziali per svolgere il suo lavoro ma rompe gli equilibri. La minaccia esplicita delle milizie vuole ricordare al governo che la Libia è un paese atipico, dove la forza militare è affidata a un assortimento vastissimo di fazioni armate che un po’ obbediscono all’esecutivo e un po’ no.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE