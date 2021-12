Che disastro i visoni in Danimarca

La variante Omicron si diffonde sempre di più in Europa ma in Danimarca si parla ancora di “Minkgate” – la strage di visoni ordinata un anno fa dal governo per paura che potessero diffondere una variante del coronavirus. Giovedì il primo ministro danese Mette Frederiksen è stata interrogata da una commissione parlamentare, la “commissione visoni”, sull’incostituzionalità della decisione: decisione che ha suscitato un’enorme protesta nel paese che è il principale esportatore mondiale di pelli di visone e che ha perso più di 5 mila posti di lavoro nel settore. E che si è rivelata illegale, perché la legge danese non consente l’uccisione di animali sani: potevano essere uccisi quindi solo i visoni infetti.

