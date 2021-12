Zaki libero? Un capriccio degli dèi egiziani

È una notizia felicissima che Patrick Zaki sia stato liberato dalla cella dove è stato rinchiuso per 668 giorni, la sua resistenza fisica e psicologica era ormai al limite e ogni giorno di prigionia in più era una tortura. Questa scarcerazione potrebbe aver salvato la vita al giovane egiziano. Ma la notizia felicissima va interpretata per quello che è: un capriccio degli dèi egiziani, nel senso dell’establishment che fa capo all’ex generale al Sisi. Zaki è libero non perché una procedura legale correttiva ha deciso che la sua detenzione era immotivata e doveva finire il prima possibile, ma soltanto perché così è stato deciso con assoluto arbitrio lassù in alto, dove si prendono le decisioni a seconda dell’umore del giorno.

