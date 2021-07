Un prigioniero italiano al Cairo

Chi non vuole fare pressing sull’egiziano al Sisi non vuole fare nulla

Tre mesi dopo il voto al Senato, anche la Camera ha approvato con 358 voti a favore la mozione che chiede al governo il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto “per propaganda sovversiva” dal 7 febbraio del 2020, cinquecento e più giorni fa. La mozione prevede che il governo debba “avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche” per dare la cittadinanza e che continui a “monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione”. I deputati di Fratelli d’Italia si sono astenuti perché considerano questa mozione “un’ingerenza” del Parlamento italiano che “non aiuterà la situazione”. La Lega ha votato a favore ma ha usato la stessa parola, “ingerenza”, per esprimere i propri dubbi sull’esito di questa mozione.