Varsavia boccia una legge per equiparare aborto e omicidio

Il Parlamento polacco ha bocciato in prima lettura il progetto di legge “Stop aborto” presentata dalla fondazione Pro-Prawo do Zycia, Per il diritto alla vita. Il progetto, di iniziativa civica, era molto duro e puntava ad equiparare l’aborto all’omicidio, a introdurre il divieto totale all’interruzione di gravidanza e a punire le persone coinvolte, donne incinte comprese, con le pene previste per l’omicidio, incluso l’ergastolo.

